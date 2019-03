INL junta parceiros ibéricos para levar biotecnologia às empresas

Seis parceiros portugueses e espanhóis do CT-BIO – o projeto que pretende criar um cluster transfronteiriço de biotecnologia no Norte de Portugal e na Galiza – estiveram esta semana no INL para mostrar às empresas como a biotecnologia pode ser uma ferramenta crucial no desenvolvimento dos seus negócios.

O evento contou com a presença de especialistas do INL; da Universidade do Minho; da Associação Portuguesa de BioIndústrias; do Cluster Tecnológico Empresarial de las Ciencias de la Vida (BIOGA); do Consórcio da Zona Franca de Vigo e da Universidade de Santiago de Compostela.

Na mesma cerimónia foi também apresentado o plano de hibridação do projecto CT-BIO. O plano consiste no estabelecimento de sinergias entre o sector da biotecnologia com outros sectores, nomeadamente, o da Saúde, o Agroalimentar e Pescas e o Ambiental. Neste sentido, foram apresentados alguns case studies de empresas destes sectores que já incorporaram a biotecnologia nos seus negócios.