Inscrições para Viveiro de Lojas do Funchal prolongadas até 5 de março

As inscrições para o Viveiro de Lojas do Funchal, a incubadora para desenvolvimento de novas marcas e ensaio de novos negócios, vão decorrer até 5 de março.

O Viveiro de Lojas do Funchal, situado no Largo do Corpo Santo, dá a oportunidade a seis empreendedores, a cada seis meses, de poderem testar os seus produtos neste espaço, sem qualquer custo associado.

No Viveiro de Lojas serão privilegiados “artigos das categorias de moda, decoração, artes, saúde e bem-estar, que sejam diferenciados, inovadores, sustentáveis e que ajudem a promover a identidade regional”.

O formulário de candidatura está disponível no site oficial do Município do Funchal.