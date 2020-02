O “músculo” financeiro proporcionado ao Grupo Saúde Viável pela entrada, no final de 2019, dos fundos portugueses Vallis e britânicos Hermes, aliado ao “desenho” da operação de internacionalização das clínicas sob a marca Insparya – associada a Cristiano Ronaldo – já é avaliado de forma ganhadora.

Poucos meses depois da recente abertura em Madrid da clínica de transplantes capilares Insparya, Paulo Ramos, CEO do Grupo Saúde Viável e Eduardo Rocha, fundador e líder dos fundos Vallis, dificilmente poderiam obter melhores resultados: assumem a liderança europeia deste sector; prevêem vendas ibéricas superiores a 30 milhões de euros; e aumentam a velocidade de desenvolvimento do projeto internacional, onde vão investir 25 milhões de euros para abrirem dez clínicas nas principais cidades europeias. Por isso já fixam o objetivo de serem líderes mundiais no transplante capilar.

Eduardo Rocha, partner fundador, chairman e Chief Executive Officer (CEO) da gestora de fundos Vallis Capital Partners reconhece o grande potencial de mercado do projeto internacional do Grupo Saúde Viável/Insparya.

