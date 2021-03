Instagram proíbe que adultos (estranhos) enviem mensagens a menores de 18 anos

A rede social Instagram, propriedade da Facebook, anunciou um conjunto de novos recursos e medidas que visam proteger a segurança dos adolescentes na plataforma. O Instagram vai impedir adultos de enviarem mensagens a menores de 18 anos que não os seguem na rede social. Para evitar a solicitação de informações pessoais, a rede social vai utilizar uma tecnologia de inteligência artificial para prever a idade dos utilizadores.

Agora, quando um adulto tentar enviar uma mensagem para um adolescente que não o segue, receberá uma notificação a avisar que essa opção já não existe. À medida que se avança para a criptografia de ponta a ponta, o Instagram avisa que “está a investir em recursos que protegem a privacidade e mantêm as pessoas seguras sem aceder ao conteúdo das mensagens diretas”.

Outro dos objetivos da rede social é incentivar os adolescentes a tornarem as suas contas privadas. Recentemente, a rede social adicionou uma nova opção quando alguém com menos de 18 anos se inscreve numa conta, permitindo escolher entre uma conta pública ou privada. Caso os utilizadores com menos de 18 anos optem por criar uma conta privada, terão ferramentas e informações especifica sobre como devem tirar o máximo partido da plataforma sem descurar da segurança.

“O Instagram sabe que os jovens, como aspirantes a criadores, encontram valor nas contas públicas. Portanto, os adolescentes ainda podem optar por uma conta pública se decidirem fazê-lo após aprenderem mais sobre as opções. Se o adolescente não escolher ‘privado’ ao inscrever-se, enviaremos posteriormente uma notificação, destacando os benefícios de uma conta privada e lembrando-o de verificar as configurações. Este é apenas o primeiro passo”. refere a rede social em comunicado.

O Instagram também está a avaliar medidas adicionais para proteger os jovens na plataforma, incluindo configurações de privacidade adicionais. A rede social quer tornar mais difícil o acesso de adultos, especialmente aqueles que apresentam comportamento potencialmente suspeito, às contas dos adolescentes. Entre as novas medidas, poderão estar incluídas ações como impedir que adultos vejam contas de adolescentes em ‘utilizadores sugeridos’, impedi-los de descobrir conteúdo de adolescentes no ‘reels’ ou no ‘explorar’ e ocultar automaticamente os seus comentários em publicações públicas de adolescentes.

Adicionalmente, a rede social informa que vai restringir o acesso à plataforma para menores de 13 anos. “Embora muitas pessoas sejam honestas sobre a sua idade, sabemos que os jovens podem mentir sobre a sua data de nascimento. Queremos fazer mais para impedir que isso aconteça, mas verificar a idade das pessoas online é algo complexo e é algo que muitos no nosso sector estão a tentar combater”, refere o Instagram no comunicado.

A rede social refere que já está a desenvolver um algoritmo de inteligência artificial capaz de dinamizar as contas dos utilizadores menores de idade, com o objetivo de os “proteger e sugerir conteúdos que façam sentido”.