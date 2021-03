Instagram considerada rede social mais “invasiva” por recolher dados dos utilizadores, revela estudo

O Instagram está no topo da lista de aplicações mais “invasivas” que recolhem e partilham dados dos utilizadores, de acordo com uma investigação levada a cabo pela empresa de armazenamento em nuvem (cloud) ‘pCloud’, que analisou os termos de privacidade recentemente introduzidos por várias aplicações de forma a cumprirem as exigências da loja digital da Apple.

A investigação demonstra que o Instagram, especificamente, recolhe 79% dos dados pessoais dos seus utilizadores e partilha-os com terceiros, incluindo o histórico de pesquisa, localização, contactos e informações financeiras, escreve o “The Independent”.

“Qualquer informação que o utilizador concorde em ser recolhida por uma aplicação ao se inscrever pode ser analisada para o seu benefício e até mesmo partilhada. Tudo, desde o seu histórico de navegação até à sua localização, os seus dados bancários, os seus dados de contacto e, até, dados relativos ao exercício físico, que podem ser valiosos para as aplicações para armazenarem, usarem ou venderem”, escreveu Ivan Dimitrov, gestor digital da pCloud, num portal oficial da empresa onde detalha a investigação.

“Com mais de mil milhões de utilizadores ativos por mês, é preocupante que o Instagram seja um centro para partilhar uma grande quantidade de dados dos seus utilizadores desconhecidos”, acrescenta Dimitrov.

O segundo pior infrator por partilhar dados pessoais dos seus utilizadores foi a empresa dona do Instagram, a Facebook. A rede social cedeu 57% dos dados dos seus utilizadores a terceiros, que podem incluir empresas associadas à rede social de Mark Zuckerberg.

As aplicações de entrega de comida Uber Eats e Deliveroo também tiveram pontuações negativas, ambas figurando entre as 10 primeiras ao lado do LinkedIn, Trainline, YouTube, Duolingo e eBay. Por outro lado, outras aplicações de entrega de comida como a Just Eat, Grubhub e My McDonald’s estavam entre as poucas plataformas que não fornecem dados dos seus utilizadores.

Além das aplicações de entrega de comida, também a Signal e a Telegram, bem como serviços de streaming online BBC iPlayer e Netflix, protegem os dados dos seus utilizadores ao não os partilharem com terceiros.

Os novos rótulos de privacidade da Apple forçaram as empresas de tecnologia a divulgar exatamente como rastreiam as pessoas, recentemente solicitando que o mecanismo de busca focado em privacidade DuckDuckGo acusasse a rival Google de “espionar utilizadores”.

Após atrasar o lançamento dos seus rótulos de privacidade, a Google revelou esta semana que recolhe a localização dos utilizadores, informações financeiras, histórico de navegação e dados de áudio.

“Depois de meses de espera, a Google finalmente revelou quantos dados pessoais recolhe no Chrome e no Google app”, lê-se numa publicação da conta oficial no Twitter da DuckDuckGo. “Não admira que eles quisessem esconder isso”, acrescentam.

Quando a atualização da App Store foi anunciada pela primeira vez no ano passado, os defensores da privacidade disseram que o novo padrão de transparência era crítico para o futuro da privacidade online.

“As mudanças significam que as pessoas podem considerar mais facilmente as questões de privacidade ao escolher entre comprar ou descarregar uma aplicação”, afirma a autoridade de Concorrência e Mercados dos Estados Unidos, que ajudou a promover os novos termos de serviço.