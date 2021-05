Inteligência artificial acelera processos de recrutamento em 90%, revela estudo

Com objetivo de melhorar a interação com os seus clientes, a Inteligência Artificial (IA) poderá acelerar e ajudar nos processos de recrutamento. Segundo uma estudo publicado no “Journal of Business Research”, por investigadores da Iscte Business School, a IA poderá acelerar em 90% todos os processos de recrutamento.

Para João Guerreiro, professor no Iscte e um dos autores do estudo, “o recurso a serviços de IA surge com o objetivo de ajudar as chefias na tomada de decisão, ao avaliarem objetivamente as caraterísticas profissionais e pessoais dos candidatos a um emprego e redirecionando-os para as áreas que mais se adequam ao seu perfil”.

Segundo a investigação, o rendimento dos trabalhadores também está a sofrer alterações e a tornar-se mais produtivo devido à IA. Empresas do sector automóvel já utilizam peças de engenharia eletromecânica, como exosqueletos, para ajudar os trabalhadores a serem mais rápidos e eficientes em tarefas que exigem uma repetição sucessiva.

“Estes sistemas inteligentes estão a revolucionar a indústria de transformação e a torná-la mais competitiva no mercado global”, afirma um dos autores. “Embora haja muitos critérios legais e éticos que ainda precisam de ser alvo de regulação, a IA poderá ajudar as empresas não só a melhorar os seus processos operacionais e de recrutamento, mas também a criar novas formas de comunicação com os seus clientes”.