Interessado num carro elétrico? É melhor acelerar a compra, 846 cheques já voaram em 3 meses

Quem estiver a pensar em comprar um carro elétrico, talvez o melhor seja acelerar a compra, pois os cheques para a compra de carro elétrico voaram. Em apenas três meses, foram atribuídos um total de 846 cheques disponibilizados pelo Fundo Ambiental.

Para este ano, o Governo estipulou um cheque de 3.000 euros para particulares, limitado a um incentivo por pessoa, enquanto as empresas têm direito a um incentivo de 2.250 euros, no máximo de quatro cheques. No total, o carro elétrico tem previsto um bolo total de 2,65 milhões de euros.

Uma das novidades este ano foi a imposição de um teto máximo, os carros elétricos de luxo deixaram de ser financiados. Desta forma, carros com preços acima de 62.500 euros deixaram de ter direito ao cheque, deixando de fora a maioria dos carros da norte-americana Tesla.

As vendas continuam a acelerar: em janeiro e fevereiro foram vendidos um total de 1.181 automóveis elétricos, um crescimento de 195% face aos 401 automóveis vendidos em período homólogo, segundo os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

No ano de 2018, as vendas de carros elétricos dispararam 148% para um total de 4.073 viaturas, segundo os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP). Os três modelos mais vendidos no ano passado foram o Nissan Leaf (1.593 unidades), Renault Zoe (1.305) e BMW I3 (363).

Outra novidade este ano é que a compra de bicicletas elétricas vai ter direito a um cheque de 250 euros, para um bolo total de 250 mil euros. Assim, os primeiros mil compradores de bicicletas elétricas vão ter direito a este cheque.

Já as motos elétricas continuam a ter direito ao incentivo este ano. O cheque vai permitir um desconto de 20% no preço da moto, num teto de 400 euros por unidade, com dinheiro previsto para a compra de 250 motos elétricas.

O Fundo Ambiental já atribuiu nove cheques para motos elétricas e 231 cheques para bicicletas elétricas.