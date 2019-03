Lidl investe 8 milhões na 15ª loja no Algarve

A cadeia de retalho alemã investiu no Algarve com a abertura de uma nova loja no concelho de Loulé, em Boliqueime, a 15ª nesta região.

Esta nova loja do Lidl representa um investimento de oito milhões de euros e cria 23 novos postos de trabalho, perfazendo cerca de 370 no Algarve, anuncia a empresa.

Com um investimento de oito milhões de euros, a nova loja Lidl de Loulé-Boliqueime foi construída de raiz “a pensar no ambiente, possuindo equipamentos modernos de baixo consumo e iluminação LED, que complementam a redução da pegada ecológica, um compromisso contínuo do Lidl Portugal para um planeta mais sustentável”, diz o comunicado.

Com uma área de venda de 1.400 m2, segue a linha de construção das mais recentes lojas Lidl.