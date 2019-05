Investidor russo espera ter mais de 50% de dona do Minipreço e “sim” da banca

A ‘novela’ da cadeia de supermercados Dia, que em Portugal é dona das lojas Minipreço, parece estar prestes a terminar com a vitória do investidor Mikhail Fridman. De acordo com o jornal espanhol “Cinco Días“, o milionário russo deverá controlar mais de 50% do grupo de distribuição alimentar, apesar de ter dado o aval para a aceitação mínima.

Ainda assim, fontes financeiras confirmaram ao diário que a percentagem será superior a 50%, o que contrasta com os atuais 29%. Tudo isto após a conclusão da oferta pública de aquisição (OPA) sobre a empresa.

A aceitação mínima da OPA foi aprovada pela Comissão Nacional do Mercado de Valores no início desta semana e permite aos acionistas minoritários permanecerem no grupo Dia sem que a sua falta de concorrência leve a empresa à falência. Falta agora a aprovação dos credores bancários, entre os quais o Santander, que ainda não deu ‘luz verde’ para este acordo. As fontes do “Cinco Días”, estão otimistas e esperam que o acordo seja rubricado ainda esta semana.

Os pedidos iniciais de Mikhail Fridman foram aceites, com a esperança de que a Letterone (que detém a maior participação no grupo Dia) garanta a injeção imediata de 500 milhões de euros, o que dará a oportunidade de reverter a insolvência e falta de liquidez. Mikhail Fridman acredita que vai controlar o grupo de supermercados a partir de 13 de maio, dia em que o período de aceitação termina.