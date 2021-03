Investidores avaliam Ant Group em mais de 200 mil milhões de dólares depois de falha entrada na bolsa

Investidores globais que apostaram no Ant Group, fintech criada por Jack Ma, avaliaram a empresa em mais de 200 mil milhões de dólares (167,5 mil milhões de euros) com base no desempenho de 2020, revela a “Reuters” esta terça-feira, 16 de março.

Este valor situa-se acima da avaliação da empresa após a última ronda de investimento em 2018, quando foi classificada como a empresa de tecnologia mais valiosa do mundo que não estava em bolsa. Ainda assim, este valor está muito abaixo dos 315 mil milhões de dólares (263,7 mil milhões de euros) definidos para a Oferta Pública Inicial (IPO), até agora a maior do mundo, ainda que tenha falhado.

Os investidores consultados pela “Reuters” apontam que o escrutínio regulatório e a reestruturação imposta pelos reguladores chineses como o Ant Group ser uma empresa financeira em vez de tecnológica atrapalhou o IPO há muito esperado. Ainda assim, os negócios no último trimestre mostraram-se pouco afetados pelo escrutínio dos reguladores.

Depois da pressão do regulador chinês, a fintech criada por Jack Ma está a alterar a sua estrutura empresarial, passando a ser classificada como holding empresarial. Desta forma, o regulador não pode sujeitar a empresa às regras das entidades bancárias. A empresa de tecnologia financeira foi considerada unicamente como uma empresa tecnológica em 2018 ao levantar 14 mil milhões de dólares (11,7 mil milhões de euros) com investidores.