Investigadores iniciam análise a cockpit de avião da Ethiopian Airlines

Os investigadores já começaram a análise às gravações de voz contidas no cockpit do avião da Ethiopian Airlines que se despenhou em Addis Ababa, na Etiópia, diz a Reuters.

A expectativa é que o descarregar das informações contidas no cockpit possa demorar entre quatro a cinco horas, refere a agência noticiosa, que recorre a declarações do representante da BEA.

O acidente do avião da Ethiopian Airlines provocou 157 mortes. O piloto chegou a avisar da companhia aérea alertou para problemas no controlo do avião pouco depois de ter descolado. O The Guardian disse que o piloto pediu permissão para regressar ao aeroporto de Bolis em Addis Ababa.

De referir que vários países proibiriam que o Boeing 737 Max voasse no seu espaço aéreo devido a este acidente na Etiópia.