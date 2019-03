Investimento de portugueses na mobilidade elétrica é possível com 20 euros

A GoParity e a ZEEV – Zero Emission Energy & Vehicles, uma empresa com ligações à norte-americana Tesla, vão lançar um projeto que vai ao encontro das novas tendências da mobilidade elétrica.

Com um investimento previsto de cerca de 150 mil euros, este projeto tem como objetivo estimular a participação financeira dos portugueses em projetos com retorno financeiro e ambiental.

“O investimento está aberto a particulares e organizações por um montante mínimo de 20 euros”, explica um comunicado da GoParity.

Depois das declarações do ministro do Ambiente sobre os objetivos de aquisição de veículos elétricos para a frota do Estado, o CEO da GoParity, Nuno Brito Jorge, salienta que “a iniciativa privada na transição para a mobilidade sustentável assume, também, um papel muito importante”.

“A mobilidade elétrica é uma área de investimento muito apetecível e com este projeto permitimos que qualquer cidadão invista no setor sem ter de comprar um carros elétrico”, defende aquele responsável da GoParity.