Na reta final da legislatura o investimento público dá sinais de recuperação, com um ligeiro aumento em 2018 face ao ano anterior. Porém, uma radiografia detalhada revela que o novo investimento continua longe de ser suficiente para compensar o desgate do já realizado, o que tem implicações na capacidade de produção futura.

A Formação Bruta de Capital Fixo das administrações públicas aumentou para 3.965,2 milhões de euros em 2018 – face aos 3.563,5 mihões de euros do ano anterior, segundo as Contas Nacionais por Setor Institucional, divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística esta semana. Por outro lado, o consumo de capital fixo fixou-se em 5.545,3 milhões de euros no ano passado, o que se traduz numa diferença de 1.580,1 milhões entre as duas componentes em 2018.

Apesar da dificuldade técnica em contabilizar a desvalorização corrente de capital e obsolescência dos equipamentos, a relação entre estas duas forças contribui para avaliar a desvalorização corrente de capital. A conclusão é que Portugal continua a registar um défice na reposição do stock de capital público.

