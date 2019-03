IP garante que 90% das pontes e viadutos estão em bom estado

A IP – Infraestruturas de Portugal garante que “os resultados da campanha inspetiva de 2018 revelam que 91% das obras de arte da rede rodoviária apresentam um estado de conservação que varia entre o ‘Satisfatório’ e o ‘Bom'”.

“Também nas obras de arte que integram a rede ferroviária nacional a evolução do estado de conservação tem evoluído de forma positiva. Das 1.715 (86%) obras de arte classificadas no estado de conservação ‘Bom’ ou ‘Satisfatório’, realça-se que 1.625 se encontram no estado considerado ‘Bom’.

A IP reclama ser atualmente a principal empresa na área da engenharia em Portugal, “constituindo-se como uma referência também a nível internacional no domínio da gestão e inspeção de vias e obras de arte”.

“O seu vasto património é constituído por perto de 7.500 obras de arte (pontes, viadutos, túneis, passagens hidráulicas, etc.), sendo que cerca 5.500 (73%) pertencem à rede rodoviária e 2.000 (27%) integram a rede ferroviária nacional”, acrescenta um comunicado da empresa pública responsável pela gestão das redes rodo e ferroviária nacionais.

A IP adianta que, desde 2010, foram investidos mais de 280 milhões de euros na reparação e manutenção das obras de arte.

“Em 2018, a IP deu início a 22 empreitadas de reabilitação e reforço de obras de arte, abrangendo um total de 27 obras de arte, totalizando um investimento de 26,6 milhões de euros, onde se destaca a intervenção de conservação e reparação da ponte 25 de Abril, no valor de 12 milhões de euros, que se encontra a decorrer”, conclui o referido comunicado.