IRS: Mais de metade dos contribuintes continua à espera do reembolso

No primeiro mês da campanha de IRS, entre 1 e 30 de abril, foram pagos 1 187 716 reembolsos de IRS, num total de 1,26 mil milhões de euros, avançou hoje o gabinete do ministro das Finanças.

Neste período, foram validadas 2 669 993 declarações de IRS, o que corresponde a cerca de metade do universo potencial e menos 380 mil do que as declarações enviadas no mesmo período do ano passado.

Esta redução, segundo o documento que faz o balanço do primeiro mês da campanha, justifica-se com o alargamento do prazo de entrega do IRS, que decorre este ano até 30 de Junho, mais um mês do que no ano passado.

Apesar de o número de declarações entregues ter diminuído face ao ano passado, o número de processos liquidados subiu. Até Abril, o Fisco liquidou 2 583 366 declarações de IRS, o que representa um aumento de 167 mil declarações face a abril de 2018.

Das declarações entregues, 1.108.518 foram confirmadas através do IRS Automático, correspondendo a 41,5% do total de declarações, quando no final da campanha do IRS 2017 foram entregues 31% das declarações através do IRS Automático.