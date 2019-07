ISCEM vai fechar em setembro. Alunos vão ser transferidos para o Instituto Politécnico de Lisboa

O Instituto Superior de Comunicação Empresarial vai fechar portas e os alunos terão de ser recolocados noutras instituições de ensino superior.

A notícia avançada pelo Observador, esta terça-feira, informa que um dos problemas apontados era a falta de qualidade e de avaliação do corpo docente. Só três professores dos seis que davam aulas a tempo inteiro no instituto eram doutorados e nenhum deles em Marketing, área científica dos quatro ciclos de estudos oferecidos.

Os alunos desta instituição vão ser transferidos para o Instituto Politécnico de Lisboa, estando também já a ser desenvolvidos contactos com o Politécnico de Setúbal, esclareceu o gabinete do ministro ao site de notícias.

Apesar de a situação se arrastar desde 2018, os alunos do ISCEM só foram avisados no domingo à noite, por volta das duas da manhã, através de um email assinado pela diretora da instituição, Regina Campos Moreira.

No comunicado enviado ao corpo docente e discente, a diretora alega que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) aplicou “o encerramento compulsivo, imediato, não abrindo o ISCEM no próximo ano letivo 2019/2020, com previsão para o encerramento no final de setembro de 2019″, uma decisão tomada ao abrigo do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior. Desta forma, todas as matrículas de novos ou antigos alunos para o próximo ano letivo ficam sem efeito.

O MCTES explica que qualquer instituição pode vir a receber os estudantes em causa já que quando se trata de um encerramento compulsivo “é autorizada a abertura de vagas especificamente destinadas à mudança de par instituição/curso dos estudantes inscritos nos estabelecimentos encerrados, independentemente da localização da instituição que o deseje fazer”.