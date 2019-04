ISEG diz que crescimento do PIB terá acelerado para 1,9% no primeiro trimestre

No primeiro trimestre “com a ressalva de a informação trimestral ainda estar incompleta, estima-se que o PIB

tenha crescido 1,9% em termos homólogos e 0,7% em relação ao trimestre anterior”, revela o ISEG na sua síntese de conjuntura.

A explicação do ISEG é que o indicador de tendência da atividade global calculado pelo ISEG acelerou em janeiro e fevereiro, principalmente impulsionado por indicadores ligados ao Investimento. Sugerindo como mais provável que “o crescimento homólogo do 1o trimestre seja superior ao registado no final do ano anterior, apesar de um contributo negativo da Procura Externa Líquida, devido ao crescimento (nominal) das Importações de bens e serviços ter sido, nos dois primeiros meses, bem maior do que o das Exportações”

No primeiro trimestre de 2019 os indicadores agregados de clima e confiança em Portugal apresentam resultados

mistos, conclui o ISEG. Em geral, excetuando o setor industrial, a confiança tem descido mais entre os consumidores do que nos setores empresariais, mas em termos agregados verifica-se uma tendência decrescente.

No conjunto dos países da zona euro a tendência decrescente tem sido mais vincada.

Na Síntese de Conjuntura relativa ao mês de abril de 2019, o ISEG analisa vários parâmetros, nomeadamente a Confiança e Clima Económico, a Produção Industrial, o Volume de Negócios nos serviços, no Comércio a retalho, entre outros.