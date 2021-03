ISEG prevê queda do PIB “ainda elevada” no primeiro trimestre mas menor que no confinamento anterior

Os economistas do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) preveem que o Produto Interno Bruto (PIB) português registe uma queda “com algum significado” em cadeira (em comparação aos três meses anteriores) e uma contração “ainda elevada” em termos homólogos (face a 2020).

No entanto, a redução do PIB entre os meses janeiro e março deste ano será menos expressiva do que no primeiro confinamento geral, segundo a estimativa apresentada esta sexta-feira. “Será limitada pelo facto de no primeiro trimestre de 2020 a economia já ter decrescido”, argumentam os especialistas do ISEG, na síntese de conjuntura relativa a fevereiro de 2021.

O documento detalha também que o principal motivo para esta queda do PIB – ainda sem uma percentagem específica – será o consumo privado, pois antecipa-se que o consumo público “tenha um contributo razoavelmente positivo”, tal como sucedeu nos dois trimestres anteriores a esta análise.

“Este confinamento irá condicionar o desempenho da atividade económica no corrente trimestre. Para já, a informação disponível aponta para uma queda substancial do consumo privado indiciada por indicadores como o volume de negócios no comércio a retalho de produtos não alimentares, vendas de automóveis de passageiros, consumo de combustíveis, valor das compras através da rede SIBS”, apontam os economistas do ISEG, na síntese do mês passado.