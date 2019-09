ISEG revê em alta crescimento do PIB para o intervalo de 1,8% a 2,0% em 2019

A Síntese de Conjuntura ISEG relativa ao mês de setembro de 2019, que analisa vários parâmetros, nomeadamente a Confiança e Clima Económico, a Produção Industrial, o Volume de Negócios nos serviços, no Comércio a retalho, entre outros, reviu em alta o crescimento do PIB deste ano para o intervalo 1,8% a 2%, acima das previsões da última síntese que era relativa a junho.

“Para a totalidade do ano de 2019, atendendo ao crescimento registado no primeiro semestre, à evolução dos principais indicadores no início do segundo trimestre e às expectativas para a economia europeia, estima-se que o crescimento do PIB se venha a fixar no intervalo de 1,8% a 2%”.

O ISEG diz ainda que “relativamente à evolução da economia no terceiro trimestre os dados disponíveis, sendo muito incompletos, não permitem ir mais além de dizer que, no conjunto, não há sinais de grandes diferenças face ao trimestre anterior, ou seja, o mais provável será um crescimento da mesma ordem de grandeza”.

Isto porque se de facto, por um lado a produção industrial decresce e o volume de negócios nos serviços desacelera, o volume de negócios no comércio a retalho manteve um ritmo de crescimento elevado e relativamente estável e o consumo de cimento intensificou o seu crescimento. “Isto sugere um crescimento semelhante ao anterior da Procura Interna”.

“Quanto à Procura Externa Líquida, o agregado cuja evolução tem sido mais penalizadora desde o último trimestre do ano anterior (devido ao crescimento do Investimento e ao menor crescimento das Exportações) também não se registaram diferenças relevantes em julho. No próximo relatório, depois de conhecidos os dados dos principais indicadores relativos a agosto será apresentada uma estimativa quantificada para o crescimento no terceiro trimestre”, refere o ISEG.

Segundo as estimativas revistas do INE, no segundo trimestre de 2019 o PIB português cresceu, em volume, 1,9% em termos homólogos e 0,6% face ao trimestre anterior, recorda o ISEG. Este crescimento, um pouco abaixo do registado no primeiro trimestre (2,1%), teve por base uma desaceleração no crescimento da Procura Interna (com origem no Consumo Privado), embora o contributo da Procura Externa Líquida tenha sido menos negativo do que no trimestre anterior, relata a universidade.

O ISEG diz que durante o terceiro trimestre os níveis de confiança continuaram a decrescer de forma lenta nos setores empresariais, mas subiram ligeiramente nos consumidores. Os primeiros dados quantitativos relativos ao terceiro trimestre, ainda reduzidos, não põem em causa um crescimento homólogo do PIB na ordem do registado no segundo trimestre, acrescenta o instituto.