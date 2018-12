Israel: Sondagem dá vitória confortável a Netanyahu nas eleições

Uma sondagem do Maariv, um jornal israelita, noticiada pela Reuters, dá uma vitória confortável ao atual primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, nas eleições que estão marcadas para abril.

Nesta sondagem o jornal israelita dá ao partido de Netanyahu, o Likud, 30 dos 120 lugares no parlamento de Israel. Em seguida aparece um possível partido liderado pelo antigo militar Benny Gantz, diz a mesma publicação, e em seguida o Yesh Atid, que tem como dirigente Yair Lapid, que passa de 11 para 12 lugares no parlamento.

De referir que as autoridade israelitas alegam que Netanyahu é suspeito de tentar obter uma cobertura favorável do site de notícias Walla em troca de favores do governo, que podem ter gerado milhões de dólares à Bezeq, um grupo de telecomunicações de Israel e proprietário do site de notícias.

A polícia diz ainda que existem indícios suficiente para acusar o acionista maioritária da Bezeq de suborno.