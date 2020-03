“Isto pode ser uma tragédia brutal”, aponta Marques Mendes para efeitos económicos do coronavírus

Luís Marques Mendes apontou este domingo, no seu espaço de comentário semanal no Jornal da Noite da SIC, que os efeitos económicos do coronavírus aliados ao facto de a Turquia ter aberto as fronteiras com a Europa para a entrada de migrantes sírios, podem ser “uma tragédia brutal”.

O comentador referiu que além do “problema económico” do coronavírus, “a Europa pode vir a ter a muito curto prazo uma tragédia humanitária por causa da imigração”, realçando que neste momento há 25 mil migrantes na fronteira entre a Grécia e a Turquia.

“A Turquia rompeu o acordo com a União Europeia e abriu as fronteiras, a Grécia fecha as portas, a União Europeia, como é habitual, assobia para o ar”, afirmou, vincando que “isto pode ser uma tragédia brutal” para a União Europeia.

Relativamente aos impactos económicos do coronavírus, Marques Mendes salientou que “há razões para forte preocupação”, frisando que “é quase inevitável” haver abrandamento da economia mundial, europeia e por reflexo também em Portugal.

“Os sinais estão todos aí, as bolsas a cair, com quedas brutais esta semana, o turismo altamente preocupado, o consumo em queda, as exportações também a ressentirem-se e depois países como a Itália estão próximos de uma recessão”, sublinhou, acrescentando que a Alemanha também poderá ir pelo mesmo caminho.