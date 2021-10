Itália: Esquerda consegue vitória na primeira volta das eleições municipais

A primeira volta das eleições municipais em Itália, em que estão em jogo 1.192 municípios (incluindo as cinco maiores cidades: Roma, Turim, Milão, Nápoles e Bolonha), indica que a esquerda alcançou resultados como já não conhecia há muito e está bem posicionada para tomar lugar em cidades fundamentais – até em Torino, onde a direita esperava conseguir a vitória.

O Partido Democrata (PD), que em algumas cidades como Nápoles tentou encontrar candidatos de consenso com o Movimento 5 Estrelas (M5S), está claramente a impor-se em vários municípios: ganhou por mais de 50% dos votos em Nápoles, Bolonha e Milão (a primeira vez desde que o sistema de dupla jornada foi estabelecido em 1993).

Do outro lado do espectro político está Matteo Salvini, líder da La Liga, que tem averbado maus resultados, que já reconheceu, mas que explica de uma forma que os analistas observam como errada: “Em algumas cidades escolhemos os candidatos tarde demais. Demos pouco tempo aos cidadãos para os conhecer”, disse, com os politólogos a preferirem a tese de que, ao se darem a conhecer, perderam apoio.

Os resultados deixam poucas pontas soltas para a segunda volta. Roma, a capital, é ainda das poucas cidades onde a direita pode manter um fio de esperança: Enrico Michetti, o candidato dos Irmãos da Itália, liderado por Giorgia Meloni, escolhido para encabeçar a lista da coligação de direita, ficou à frente, com 30,2%, deixando o candidato da esquerda, Roberto Gualtieri, no segundo lugar, com 27% – mas em princípio sem margem suficiente para sonhar em sobreviver na segunda volta.

Virginia Raggi, do M5S voltou a candidatar-se apesar do evidente fracasso da sua gestão nos últimos cinco anos e, depois de obter 70% dos votos há cinco anos, ficou desta vez na quarta e última posição, com apenas 19,1% – dando mostras que o partido, agora liderado pelo ex-primeiro-ministro Giuseppe Conte, está a precisar de mudar de rumo. O movimento perde Turim e Roma e só se mantém influente nas cidades onde concorreu com o PD (como Nápoles e Bolonha).

A esquerda superou as expectativas e vai evitar a segunda volta (com vitórias acima dos 50%) em três das grandes cidades: Bolonha, Nápoles e Milão.