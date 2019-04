IVA na eletricidade e gás natural vai baixar para os 4% e 5% nos Açores e na Madeira

A taxa de IVA na electricidade e no gás natural vai ficar nos 4% e 5%, nos Açores e na Madeira, de acordo com a resolução de conselho de ministros, publicada na passada terça-feira.

A descida do IVA na Madeira e nos Açores vai ainda mais longe do que no restante território nacional. De referir que no Continente a taxa de IVA baixou de 22% para os 6%.

Esta redução no imposto abrange uma potência contratada que não ultrapasse 3,45 kVA, na electricidade, e consumos em baixa pressão que não ultrapassem os 10.000 m3 anuais, no gás natural, diz a decisão do conselho de ministros.

A medida entra em vigor a 1 de julho.