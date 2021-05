IVBAM promove vinhos de mesa da Madeira

O Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM) iniciou uma nova campanha promocional dirigida aos vinhos tintos, brancos, rosés e espumante da Madeira, ou vinhos de mesa, com o objetivo de reforçar a visibilidade e notoriedade destes vinhos classificados com DOP “Madeirense e IG “Terras Madeirenses”.

A campanha promocional será constituída por 12 vídeos. O primeiro desses vídeos vai apresentar o panorama vitivinícola da Região.

Estes vídeos promocionais pretendem reforçar a visibilidade das marcas de vinhos tintos, brancos, rosés e espumante da Madeira,” em especial junto do mercado regional e nacional, mas também nos mercados internacionais, razão pela qual os vídeos são legendados em inglês para um maior alcance, particularmente, nas redes sociais e outras plataformas digitais”.

A iniciativa do IVBAM está integrada nas ações enquadradas no Plano Promocional do Vinho Madeira, que conta com cofinanciamento a 85% no âmbito do “Programa Operacional Regional da Madeira 2014-2020”, sendo a restante verba suportada pelo Orçamento Regional.