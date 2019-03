Já escolheu uma entidade para ‘doar’ 0,5% do seu IRS? Há 4 mil candidatos

A Autoridade Tributária já divulgou, no Portal das Finanças, a lista de entidades às quais os contribuintes poderão doar 0,5% do seu IRS. Entre bombeiros, misericórdias, centros paroquiais, cooperativas, casas do povo, jardins de infância, lares, associações de apoio a vitimas de doenças, entre muitos outros, a lista abrange mais de quatro mil entidades.

“A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) disponibiliza previamente ao prazo de entrega da declaração de rendimentos, ou do IRS Automático, a lista das entidades relativamente às quais pode vir a efetuar a Consignação em sede de IRS/IVA. Assim, pode indicar até 31 de março, previamente ao prazo de entrega da declaração de rendimentos modelo 3 e do IRS Automático, a entidade à qual pretende consignar o IRS ou o IRS e o IVA. Para proceder à indicação dos dados da entidade pretendida, deve selecionar o botão de “Pesquisa” junto ao campo NIF e selecionar a que pretende dentro da Lista de entidades elegíveis. Depois Submeter.”

Até aqui, este procedimento só era possível pela altura do preenchimento da declaração de IRS, mas, este ano, de modo a facilitar o pré-preenchimento da declaração automática, o contribuinte já pode escolher qual a entidade que quer ajudar. Na altura da entrega de IRS só tem de confirmar esta opção.

No caso do IRS, este gesto não implica qualquer custo para as famílias, ou seja, o Fisco, quando proceder à liquidação de IRS, encaminhará 0,5% do IRS pago para a entidade escolhida pelos contribuintes. E se não fizer a consignação do IRS, esse valor – que pode fazer a diferença na vida de uma pessoa que seja – acabará por ficar nas mãos do Estado.

Consignação do IRS e do IVA. É diferente

Além disso, os contribuintes podem ainda decidir doar a estas entidades, a poupança que surge das faturas de restaurantes, mecânicos, cabeleireiros e hotéis. No entanto, esta modalidade implica que o contribuinte aceite perder uma pequena parcela da poupança fiscal que obteve com as faturas, renunciando da dedução à colecta a seu favor.

O prazo de entrega do IRS decorre entre os meses de abril e junho de cada ano e processa-se exclusivamente através da internet, via Portal das Finanças.

A lista das entidades candidatas à consignação pode ser consultada neste link