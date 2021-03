Já estão abertas as candidaturas ao Prémio BPI Fundação “la Caixa” Solidário

O BPI e a Fundação “la Caixa” lançam a 6ª edição do Prémio Solidário, um prémio com uma dotação de 700 mil euros, que tem como finalidade apoiar projetos que promovam o desenvolvimento integral e o processo de inclusão social das pessoas mais vulneráveis, favorecendo a igualdade de oportunidades.

O banco liderado por João Pedro Oliveira e Costa diz que, segundo o relatório “Portugal, Balanço Social 2020 – Um retrato do país e dos efeitos da pandemia”, divulgado recentemente pela Nova SBE, a Fundação “la Caixa” e o BPI, no âmbito da Iniciativa para a Equidade Social, existem “bolsas de pobreza persistente em Portugal que devem ser objeto de especial atenção no desenho de políticas públicas”. Os dados de relatório revelam que, em 2019 existiam cerca de 29% de famílias em situação de vulnerabilidade económica, auferindo um rendimento inferior a 7.517 euros por ano. A pandemia covid-19 terá agravado esse retrato.

Segundo o mesmo relatório, as medidas de combate à crise sanitária acentuaram as desigualdades a nível laboral e contribuíram para o crescimento do número de inscritos nos centros de emprego: eram mais 106 mil em setembro de 2020, face ao mesmo período de 2019.

“É esta situação que o BPI e a Fundação “la Caixa” procuram mitigar com o Prémio Solidário, que pretende financiar projetos sociais sólidos e inovadores nesta área. As instituições privadas sem fins lucrativos podem apresentar as suas candidaturas até 12 de abril”.

A seleção dos projetos é realizada através de uma avaliação objetiva que analisa os projetos e as linhas prioritárias estabelecidas nas bases de cada candidatura e do possível impacto social.