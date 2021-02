“Já foram vacinadas mais de 360 mil pessoas”, refere Graça Freitas

Graça Freitas revelou que até ao momento em Portugal, “já foram vacinadas mais de 360 mil pessoas e não foram mais porque não chegaram ainda mais vacinas”. A diretora geral de saúde falou esta quinta-feira, 4 de fevereiro, à imprensa numa unidade de saúde em Alcochete, à margem do dia mundial contra a luta do cancro da mama.

“Há prioridades, como os mais velhos e as pessoas mais doentes. As pessoas têm de ter confiança no sistema. Os utentes vão receber um sms com o indicativo e sabem que é uma convocatória para a vacinação”, acrescentando que a vacina é uma esperança e uma coisa positiva e que de um modo geral está a correr bem.

Sobre o facto de no último mês não se terem realizado as conferências de imprensa sobre a atualização dos dados nacionais relativos à Covid-19, Graças Freitas salientou que” não precisa de aparecer, precisa é de trabalhar. É apenas uma fase, a comunicação já teve muitas formas de existência esta é uma delas”.

Graças Freitas recusou comentar o pedido de demissão de Francisco Ramos de coordenador da task force do plano de vacinação. “Foi uma decisão tomada pelo doutor Francisco Ramos, num contexto que todos conhecemos e não me compete comentar a sua saída da task force”.

A responsável deixou também um apelo à confiança dos portugueses sobre o processo de vacinação contra a Covid-19. “Não nos vamos apegar às coisas que correm menos bem para denegrir aquilo que está a correr bem. De acordo com o número de vacinas que estamos a receber, estamos num ritmo muito bom e quero dizer a todos os portugueses que todos vão ser vacinados, não podemos é ser vacinados todos no mesmo dia”, frisou.