Já pode fazer o Percurso Histórico-Militar na Baixa do Funchal

Esta terça-feira foi apresentado o Percurso Histórico-Militar do Centro do Funchal pelo Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo. Este é o terceiro de uma coleção de quatro percursos temáticos que a Autarquia começou a desenvolver em 2017. O objetivo é abordar temas de interesse para o Município ao nível do seu património natural e edificado e de ir ao encontro de um turista cada vez mais informado, exigente e curioso.

Este percurso foi desenvolvido pelo Professor Rui Carita, depois de há dois anos a CMF ter lançado o Percurso da Geodiversidade do Centro Histórico do Funchal e de, no ano passado, ter apresentado o Percurso da Geodiversidade da Promenade Marítima Lido – Socorridos, ambos da responsabilidade do Engenheiro João Batista.

O Presidente do Funchal afirma que os roteiros têm contribuído para divulgar o património geológico, histórico e cultural da cidade, aliando-se à promoção da atividade física e do bem-estar, “mas têm, igualmente, vindo a despertar o interesse da comunidade académica, pois são documentos complementares aos manuais escolares, muitas vezes omissos em relação à história, arquitetura e geologias locais.”

O percurso que ficou agora disponível integra os núcleos históricos de Santa Maria Maior, Sé e São Pedro. Há 17 pontos de paragem com 2 locais de vista panorâmica, numa extensão de 7 quilómetros. Tanto a versão portuguesa como a inglesa vão ser disponibilizadas no site Visit Funchal, à semelhança dos percursos anteriores.

Paulo Cafôfo disse que este trabalho resulta da Estratégia Municipal para o Turismo, que visa “qualificar e diferenciar o Funchal enquanto destino turístico de excelência”.

O Presidente da Câmara explica que a aposta assenta em dois pilares estratégicos em termos de valorização do património identitário funchalense: “valorizar os recursos patrimoniais da cidade, mantendo-nos autênticos perante aquilo que temos para oferecer, mas também criar novas oportunidades económicas para os nossos empreendedores e experiências mais completas para todos, tanto turistas como residentes”.

O quarto e último percurso vai ser apresentado ainda este ano. Vai abordar as singularidades arquitetónicas da cidade, com a assinatura do Arquiteto Rui Campos Matos.