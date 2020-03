Há mais cinco arguidos na ‘Operação Lex’, processo em que se investigam as relações de influência de Rui Rangel com a alegada venda de sentenças por parte do antigo juiz desembargador, que pertenceu ao Tribunal da Relação de Lisboa (TRL). À lista de 18 arguidos juntaram-se mais recentemente José Veiga, antigo agente de jogadores, o juiz Luis Vaz das Neves, antigo presidente do TRL e outras três pessoas sem ligação à magistratura.

O Jornal Económico (JE) questionou a Procuradoria Geral da República (PGR) sobre o número de arguidos deste inquérito, que somavam 13 no balanço apresentado em fevereiro de 2018, e se Orlando Nascimento, que renunciou esta semana ao cargo de presidente da TRL está nessa lista, tendo fonte oficial avançado que “a designada ‘Operação Lex’ tem 18 arguidos constituídos, entre os quais não se encontra a pessoa mencionada”. A PGR não adianta quem são os cinco novos arguidos, mas notícias recentes deram já conta de entre eles estão Luis Vaz das Neves e José Veiga, que foi constituído arguido já no início deste ano por suspeitas de pagamento de vantagens indevidas ao juiz Rui Rangel. E ainda outros três arguidos sem ligação à magistratura, sabe o JE.

