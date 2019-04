“Já se ameaça deixar os ‘rent a car’ no meio da rua. Não se consegue levantar, nem entregar carros”

A crise dos combustíveis que abala o país desde segunda-feira está a começar a afetar outras aréas económicas de forma dramática, assegura Francisco Calheiros, Presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP).

O setor do turismo “está a ser afectadissímo”, numa altura em que se aproxima um fim-de-semana prolongado e se assiste à habitual deslocação dos portugueses para outras zonas do país. “As pessoas para viajarem têm de se conseguir deslocar”, relembra o homem-forte das empresas de turismo em Portugal. Segundo se sabe, mais de 60 a 70% dos postos de combustíveis não vão ser reabastecidos nos próximos dias, lançando o pânico naqueles que planeavam tirar férias na semana da Páscoa.

As empresas de aluguer de automóveis estão a ser “muito afetadas” e encontram-se “numa situação extremamente complicada”. Segundo explica ao Jornal Económico, a procura pelos ‘rent-a-car’ e o uso de carros alugados é comum nesta época mas “já se ameaça deixar os carros no meio da rua. As pessoas não estão a conseguir entregar os carros nem levantá-los”, acrescentando que já há veículos com os depósitos vazios.