Já viu o ‘Jogo Económico’: De Carlos Queiroz à análise de dados, como pode a ciência ajudar o futebol?

Nos últimos anos, a ciência assumiu um papel fundamental no desporto tal como o conhecemos. A análise de dados, que controla todos os aspetos do treino no futebol, por exemplo, conferiu capacidades aos clubes no sentido de analisar os pontos fracos de cada um dos jogadores e permitir com que essas debilidades fossem diluídas de forma que o atleta possa colocar-se ao serviço do ‘coletivo’.

No entanto, e como em tudo, pode existir um lado mais nebuloso desta preponderância da ciência no desporto. Qual o lugar reservado à genialidade e ao improviso num futebol cada vez mais estudado e onde é cada vez mais difícil surpreender os adversários?

João Medeiros, diretor de reportagens da revista Wired e autor do livro “Virar o Jogo”, veio ao ‘Jogo Económico’ para debater com os comentadores Luís Miguel Henrique e João Marcelino como a ciência tem vindo a ajudar o desporto ao longo dos anos e como pode contribuir para melhorar a capacidade dos jogadores de futebol.