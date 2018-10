Já viu o Jogo Económico? De Gedson a Jovane: como potenciar os jovens talentos do futebol português

Nesta edição, os comentadores residentes, o jornalista João Marcelino e o advogado e consultor Luís Miguel Henrique, moderados pelo jornalista José Carlos Lourinho, debateram qual a melhor forma dos clubes potenciarem os jovens talentos do futebol português e como conciliar a garantia de receitas e o proveito desportivo. Para esta edição, contámos com a participação especial de Luís Cristóvão, analista de futebol.

Em 2017, e de acordo com um relatório da FIFA, Portugal foi quem mais lucrou em transferências, com um saldo positivo próximo dos 570 milhões de euros. Este valor representa o triplo do lucro assegurado pelo Brasil, com um valor de € 182,3 milhões de euros.

Em termos de valores recebidos por transferências também surge, no mesmo relatório da FIFA, em lugar destaque: um total de 645,4 milhões de euros.

A FIFA diz ainda que a Premier League é quem mais contribui para este superavit do futebol português. Em 2017, gastou 265 milhões de euros em jogadores oriundos de Portugal.