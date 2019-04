Já viu o Jogo Económico? O segredo do sucesso do andebol português

despoO andebol português está a viver uma das melhores fases da sua história. A Seleção portuguesa está a apenas um ponto de atingir a fase final do Europeu de Andebol de 2020 (depois de ganhar à França, terceira classificada do último Mundial e uma das melhores seleções mundiais) e o Sporting CP atingiu, esta temporada, a fase mais avançada que algum clube português conseguiu atingir na Liga dos Campeões da modalidade.

Nesta edição, que foi transmitida no site do ‘Jornal Económico’ e nas redes sociais sexta-feira às 20h00, Miguel Laranjeiro, presidente da Federação Portuguesa de Andebol, veio ao programa para debater o estado do andebol português com os comentadores João Marcelino e Leonardo Ralha.

Para além do andebol, conheça as opiniões dos comentadores residentes relativamente à divulgação da auditoria do Sporting CP assim como a polémica da semana com as declarações do treinador do Marítimo, Petit, sobre os cartões amarelos forçados pelos atletas do clube insular.

Reveja aqui o programa: