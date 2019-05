Já viu o “Mercados em Ação” desta semana? Fim da OPA à EDP e felicidade no trabalho em debate

Reveja mais uma edição do programa “Mercados em Ação” do Jornal Económico. André Cabrita-Mendes (editor do online do JE) e Marco Silva (consultor de estratégia e investimento), abordam temas como os mais recentes dados económicos, a reunião da Reserva Federal norte-americana e o fim da OPA da China Three Gorges sobre a EDP.

Em estúdio para comentar estes temas está o economista Luís Tavares Bravo, e contamos ainda com o contributo via Skype de Ricardo Evangelista (analista sénior da ActivTrades, em Londres).

No “Espaço Empresas”, vamos falar com Rui Brites, professor universitário, sobre a felicidade no trabalho e o seu impacto na produtividade.