Já viu o “Mercados em Ação” desta semana? Guerra comercial e projeções económicas em debate

Reveja mais uma edição do programa “Mercados em Ação” do Jornal Económico. Shrikesh Laxmidas (Diretor Adjunto do JE) e Marco Silva (consultor de estratégia e investimento), abordam temas como a guerra comercial entre os EUA e a China, as projeções económicas da Comissão Europeia e a época de resultados das cotadas.

Em estúdio para comentar estes temas está Pedro Lino, administrador da Optimize Investment Partners.

No ‘Espaço Empresas’, temos como convidado Pedro Afonso, recentemente nomeado CEO da Vinci Energies Portugal e que continua como CEO da Axians.