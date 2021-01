A transferência de James Harden dos Houston Rockets para os Brooklyn Nets no passado dia 13 de janeiro virou o mundo da NBA do avesso. Isto porque a mudança do camisola 13 envolveu quatro equipas. Caris LeVert foi de Brooklyn para os Indiana Pacers, que por sua vez perderam Victor Oladipo para Houston, onde vai ter a companhia de Dante Exum (dos Cleveland Cavaliers) e Rodions Kurucs (dos Brooklyn Nets), que seguiram para a equipa do estado do Texas. Enquanto isso, Jarrett Allen e Taurean Prince foram de Brooklyn para os Cavaliers. Por fim, Houston ganhou oito escolhas que seriam de Brooklyn no draft que acontece todas as épocas na NBA, entre 2021 e 2027.

“Se James Harden vale isto tudo? Na perspetiva dos Houston Rockets até poderia valer mais, a questão é que os Nets estão num processo de tentar ganhar no imediato”, afirma ao Jornal Económico (JE), Ricardo Brito Reis, comentador da NBA na Sport TV.

Prova dessa vontade de vencer foram as contratações de Kevin Durant e Kyrie Irving na época passada, mas que devido a lesão estiveram ausentes e só agora se encontram disponíveis. James Harden é, aos 31 anos, um dos melhores jogadores ofensivos da história da NBA, tendo sido o melhor marcador nas últimas três épocas, com médias de carreira de 25,2 pontos, 5,3 ressaltos e 6,3 assistências por jogo.

