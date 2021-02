Japão identifica nova variante e fica alerta ao começar plano de vacinação

O Japão identificou uma nova variante de Covid-19 na região de Kanto, tendo já sido confirmados 91 casos no país e dois casos isolados em aeroportos, revela a “ABC News”. Atualmente o país está a tentar ultrapassar a terceira vaga do vírus.

O país também identificou um novo surto num centro de imigração em Tóquio, onde até agora 44 pessoas testaram positivo, entre os quais cinco membros do estabelecimento e 39 detidos, sendo que foram testados todos os 130 detidos.

As autoridades de saúde acreditam que a nova variante terá chegado do exterior do país. Também o governo japonês está a aumentar a vigilância relativamente às variantes que têm surgido e que possam ser mais resistentes às vacinas produzidas.

“Pode ser mais contagiosa do que as variantes convencionais e, se continuar a propagar-se internamente, pode levar a um rápido aumento de casos”, afirmou Katsunobu Kato, porta-voz do governo japonês, à ABC News.

O Instituto de Doenças Infeciosas do Japão aponta que esta variante agora identificada tem a mutação E484K na proteína spyke, que tem sido também identificada em outras variantes. A mesma organização adianta que a variante é diferente das outras que têm surgido no território.

Até à data o Japão registou 151 casos das variantes britânica, sul-africana e brasileira. A nação nipónica contabiliza mais de 400 mil casos por Covid-19 e um total de 7.194 mortes.