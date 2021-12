JE Podcast: Ouça aqui as notícias mais importantes desta sexta-feira

Ouça e acompanhe o podcast “JE Notícias” em:

António Laranjo foi escolhido para coordenador do projeto técnico da candidatura conjunta de Portugal e Espanha à organização do Mundial de futebol de 2030 e da construção da fase 3 da Cidade do Futebol, de acordo com informação avançada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O gestor irá entrar em funções durante o próximo mês de janeiro e irá supervisionar o projeto técnico ao nível ibérico.







Portugal registou mais 3.742 casos positivos de Covid-19, totalizando 1.185.036 casos de infeção desde o início da pandemia no país, e 16 mortes, que perfazem 18.626 óbitos ao todo, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira, 10 de dezembro.

A região Norte somou mais 1.126 casos e três mortes, o Centro teve mais 898 novos casos e quatro mortes, Lisboa e Vale do Tejo teve mais 1.227 e sete óbitos, o Alentejo teve mais 84, e o Algarve teve 240 novos casos e duas mortes. Os Açores tiveram mais 30 casos positivos, enquanto que a Madeira teve mais 137.







O Governo autorizou o pagamento de 6,4 milhões de euros ao Alto Comissariado para as Migrações (ACM) para despesas com a operação humanitária de acolhimento e integração dos cidadãos afegãos que Portugal tem vindo a receber.

De acordo com resolução de Conselho de Ministros, publicada esta sexta-feira em Diário da República, o Governo vai pagar 6,4 milhões de euros ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), incluindo essa verba como “contrapartida no saldo de receitas próprias de 2020”, para reforçar o agrupamento de transferências correntes.



https://open.spotify.com/episode/0CiEVtkhAAOSV163UpMfyc?si=284MfxBwR5C-InbUXTvsig



Nesta sexta-feira, 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, o bastonário da Ordem dos Médicos defende que Portugal pode ter um papel mais forte na vacinação dos países em desenvolvimento, mais concretamente junto da comunidade dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. Miguel Guimarães argumenta que que “a vacinação é um instrumento fundamental para vencermos a pandemia da Covid-19”. Mas alerta que este é um dossier que “não pode ser gerido país a país, já que desde o primeiro momento ficou demonstrado que o vírus não conhece fronteiras”.

“Por ocasião do Dia Internacional dos Direitos Humanos, a ONU já nos veio alertar que a pandemia trouxe um aumento preocupante das desigualdades, a começar pelas taxas desproporcionadas de infeção e morte nas comunidades mais marginalizadas”, explica o bastonário da Ordem dos Médicos.







O aumento dos salários mais baixos dos funcionários públicos, “sendo uma alteração estrutural”, não podia ser feito sem orçamento, mas “isso vai ter de acontecer”, defende a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública.

A valorização das remunerações mais baixas dos funcionários públicos “é algo que vai ter de ser feito num próximo Governo” devido à compressão da tabela salarial, afirma a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão.







A Direção-Geral da Saúde divulgou à noite de ontem a sua posição técnica relativamente à vacinação de crianças entre os cinco e os onze anos. Esta posição técnica final é referente à reunião do passado dia 5 de dezembro da Comissão Técnica da Vacinação, que notou que a variante Ómicron apressou a decisão.

“O atual contexto epidemiológico, à escala global, é de incerteza, nomeadamente pela circulação emergente da variante Ómicron, sendo expectável que surjam novos dados nas próximas semanas”, lê-se no parecer técnico.







Os trabalhadores da central a carvão do Pego já se podem candidatar a receber uma compensação pelo encerramento da central, que fechou as portas recentemente.

Esta medida, no âmbito do mecanismo de compensação para uma transição justa, destina-se a “mitigar os impactes socioeconómicos da transição climática sobre os trabalhadores mais diretamente afetados”, anunciou hoje o ministério do Ambiente.







O aumento de número de crianças em isolamento profilático fez aumento o número de pais e avós que solicitaram o apoio de assistência à Segurança Social no mês de dezembro. Até quinta-feira, a entidade já tinha atribuído 13,7 mil subsídios, mais do que nos meses de novembro (11,9 mil) e outubro (9,3 mil), avança o “Público”.

Apesar do valor ter sido mais elevado do que nos meses anteriores, o “Público” esclarece que alguns pedidos poderão ter sido solicitados ainda em novembro, significando que alguns destes apoios pagos ainda se referem a isolamentos iniciados antes do primeiro dia de dezembro.







O grupo EDP e a China Three Gorges (CTG) renovaram a sua parceria estratégica ao final de 10 anos e entrada da empresa chinesa no capital da elétrica portuguesa.

Foi em dezembro de 2011, na oitava fase de privatização da EDP, que a CTG comprou 21,35% da EDP (agora detém 19,03%), firmando então uma “parceria estratégica para promover a cooperação entre as duas partes e regular potenciais conflitos de interesses”.







A empresária angolana Isabel dos Santos está impedida de viajar para os Estados Unidos da América, decidiu o Governo de Joe Biden na quinta-feira, 9 de dezembro, dia internacional de combate à corrupção. As medidas anunciadas por Washington visam vários indivíduos na América Central, Europa e África.

“Isabel dos Santos, ex-presidente de uma empresa pública angolana, pelo seu envolvimento em corrupção relevante pela apropriação de fundos públicos para seu benefício pessoal”, pode-se ler no comunicado divulgado pelo secretario de Estado dos EUA, Anthony Blinken.







O Banco de Portugal esclareceu o mercado que o “novo” banco Revolut não está abrangido pelo sistema nacional de garantia de depósitos. “A Revolut Bank UAB é uma instituição de crédito com sede e autorizada na Lituânia que se encontra habilitada, nos termos legais, a operar em Portugal ao abrigo do regime da Livre Prestação de Serviços. Em concreto, ao abrigo do referido regime, a Revolut Bank UAB encontra-se habilitada a aceitar depósitos ou outros fundos reembolsáveis em território nacional”.

“Clarifica-se, contudo, que os depósitos captados em Portugal pela Revolut Bank UAB são constituídos junto da casa-mãe, na Lituânia, não se encontrando garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos português, mas sujeitos ao regime de proteção de depósitos em vigor na Lituânia”, avisa o supervisor.