JE publica “Quem é Quem no Sector Financeiro” e promove mesa redonda com bancos e fintech

O Jornal Económico vai publicar no dia 26 de fevereiro a primeira edição do Quem é Quem no Sector Financeiro em Portugal, um anuário sobre as Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras a operar em Portugal.

Este caderno inclui um trabalho de análise sobre os desafios do sector financeiro em 2021, juntamente com uma entrevista com o presidente da Associação Portuguesa de Bancos (APB) e um fórum de líderes que conta com as participações dos CEO dos principais bancos e sociedades financeiras portuguesas. Além dos conteúdos editoriais, que serão produzidos pela redação do Jornal Económico, este anuário inclui uma apresentação das principais instituições financeiras em Portugal, com os respetivos dados operacionais, valências e contatos.

O Quem é Quem contará ainda com uma mesa redonda que será transmitida em streaming na JE TV na semana seguinte, com as participações dos líderes de várias instituições financeiras, incluindo bancos tradicionais e novos players digitais que se têm distinguido pela capacidade de inovação. Em debate estarão os desafios da banca no pós-pandemia e o impacto da digitalização. O programa final desta Mesa Redonda será divulgado em breve.