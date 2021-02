‘JE TV Fast Talk’. “Teletrabalho? Chefias reconhecem que estes custos devem ser aliviados pelas empresas”, destaca investigadora

O inquérito “Work at Home: Challenges and Management Strategies”, que já se encontra disponível online, procura compreender de que forma os trabalhadores portugueses se adaptaram ao modelo de teletrabalho, adotado por várias empresas, durante e após o confinamento obrigatório e consequente da pandemia Covid-19.

O questionário integra questões relacionadas com a experiência de teletrabalho ao longo do período pandémico, dando destaque às principais dificuldades sentidas, às estratégias utilizadas para as combater e, ainda, ao suporte recebido por parte da organização.

A JE TV entrevistou Filipa Sobral, professora Auxiliar e investigadora da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa (FEP-UCP), no Porto, que fez uma análise dos resultados preliminares e principais objetivos do estudo.