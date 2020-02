Jeff Bezos vendeu 4 mil milhões de dólares em ações numa semana

É o homem mais rico do mundo e a sua fortuna continua a aumentar a olhos vistos. Jeff Bezos, reconhecido dono e fundador da Amazon, conseguiu vender dois milhões de ações durante a última semana, arrecadando um valor perto de quatro mil milhões de dólares (3,65 mil milhões de euros), avança a ‘Bloomberg’ com base em relatórios.

Os valores foram divulgados esta sexta-feira, 7 de fevereiro, quando as ações atingiram novos máximos. As transações fazem parte de um plano de negociação pré-estabelecido pelo fundador da empresa de comércio online.

Esta venda fez com que as ações de Bezos aumentassem para um valor superior a 14 mil milhões de dólares (12,79 mil milhões de euros), uma das maiores quantias dos últimos quatro anos, segundo os cálculos da ‘Bloomberg’. Jeff Bezos admitiu numa entrevista, em 2017, que estava a vender ações da Amazon com valores perto de mil milhões de dólares por ano para financiar a Blue Origin LLC, a empresa de voos espaciais.

Desde essa altura que Bezos conseguiu expandir as operações da empresa de foguetes espaciais e sinalizou os primeiros voos de testes em seres humanos, já para este ano. No entanto, além de se encontrar a vender, Bezos também se encontra preocupado em gastar dinheiro.

A ‘Bloomberg’ avança que o magnata foi vista a percorrer a Sotheby’s no passado mês de novembro, onde terá estabelecido um novo recorde para o artista Ed Ruscha com a compra de Hurting the World Radio #2 na leiloeira Christie’s por 52,5 milhões de dólares (48 milhões de euros). O mesmo relatório indica que Bezos também terá adquirido Vignette 19 de Kerry James Marshall por 18,5 milhões de dólares (16,9 milhões de euros) na Sotheby’s.

A escala a que Bezos tem vendido as suas ações na Amazon refletem a crescente valorização da empresa de comércio online, que ultrapassou um bilião de dólares (914 mil milhões de euros) no encerramento das negociações da Bolsa de Valores na passada terça-feira.

Ontem, 7 de fevereiro, as ações da Amazon fecharam em 2.079,28 dólares (1.899,49 euros). Atualmente, Jeff Bezos possui 11% da empresa de comércio online, cujo valor ascende a 115,5 mil milhões de dólares (105,5 mil milhões de euros), enquanto o património pessoal do empresário supera os 125,7 mil milhões de dólares (114,8 mil milhões de euros).