Jeremy Corbyn: “O voto não faz diferença à vida do nosso povo. O Labour está pronto para governar”

O dirigente do Partido Trabalhista divulgou uma declaração sobre o resultado da votação da moção de censura a Theresa May, poucos minutos depois de o deputado Graham Brady apresentar o veredicto e confirmar que a líder do Partido Conversador tem o apoio dos Tories.

“O voto desta noite não faz diferença para a vida do nosso povo. A primeira-ministra perdeu a maioria no parlamento, o seu governo está um caos e ela é incapaz de entregar um acordo para o ‘Brexit’ que funcione para o país e coloque os empregos e a economia em primeiro lugar”, disse Jeremy Corbyn.

O líder da oposição britânica argumenta, na mesma nota, que foi por isso que Theresa May atrasou a votação do acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia esta semana. “E está tentando evitar trazê-lo de volta ao parlamento. É notório que ela não conseguiu negociar as mudanças necessárias na Europa”, defende.

Jeremy Corbyn aproveitou a ocasião para lembrar que o Labour “está pronto para governar todo o país e entregar um acordo que proteja os padrões de vida e os direitos dos trabalhadores”.

A moção de censura interna à liderança de Theresa May no Partido Conservador foi chumbada com 200 votos de apoio e 117 contra. Assim, a primeira-ministra britânica continuará ao comando dos Tories e do executivo do Reino Unido. A votação realizou-se no final desta tarde, entre as 18:00 e as 20:00, e os resultados foram apresentados às 21:00: com 200 votos de apoio e 117 contra, a governante britânica mantém-se no partido e, consequentemente, na liderança do executivo.

Tonight's vote changes nothing.

Theresa May has lost her majority in Parliament, her Government is in chaos and she's unable to deliver a Brexit deal that works for the country and puts jobs and the economy first.

She must now bring her botched deal back to Parliament next week

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) December 12, 2018