Joana e Mariana Mortágua: “Leva o Bolsonaro para ao pé do Salazar”

Mais uma polémica entre Portugal e o Brasil. Depois da troca de galhardetes entre o ministro da Justiça brasileiro e o ex-primeiro ministro José Sócrates, eis que agora surgem duas deputadas portuguesas, de um partido que apoia o Governo, a cantarem uma música que envolve Jair Bolsonaro e o ditador Salazar.

As irmãs Mortágua, as duas deputadas do Bloco de Esquerda, que apoia no Parlamento o Governo de António Costa, surgem num vídeo a cantarem uma música que pede ao Santo António que leve o presidente brasileiro para junto de António de Oliveira Salazar, que está morto desde 1970. O vídeo (pode ver mais abaixo) foi filmado durante a marcha do 25 de abril que teve lugar esta quinta-feira, 25 de abril, em Lisboa.

“Ó meu rico Santo António, ó meu santo popular, leva lá o Bolsonaro, leva lá o Bolsonaro para ao pé do Salazar”. É assim a letra da música cantada por Joana e Mariana Mortágua, inspirada numa música que celebra o santo padroeiro de Lisboa, Santo António, cujo dia celebra-se a 13 de junho.

Mariana Mortágua encabeça a marcha e canta a música usando um megafone. Já Joana Mortágua integra a marcha e também surge a cantar esta música.

No vídeo também surge a coordenadora do Bloco de Esquerda, mas Catarina Martins não canta a música durante o vídeo de 32 segundos.

Ao lado de Catarina Martins, surge a eurodeputada Marisa Matias, mas o vídeo não mostra claramente se a única eleita pelo Bloco de Esquerda para o Parlamento Europeu chega sequer a cantar a música.

Marisa Matias surge a conversar com o francês Jean-Luc Mélenchon, deputado na Assembleia Nacional francesa e líder do movimento de esquerda França Insubmissa. Mélenchon também foi candidato às eleições presidenciais francesas em 2017, quando obteve quase 20% dos votos. O deputado francês foi também eurodeputado e ministro no Governo de Lionel Jospin.

Este episódio poderá vir a prejudicar as relações entre Portugal e o Brasil depois de o ministro da Justiça brasileiro e José Sócrates terem trocado acusações na comunicação social esta semana.

José Sócrates acusou Sérgio Moro, o juiz conhecido pela operação Lava Jato, de ser um “um ativista político disfarçado de juiz”. Em resposta, o juiz brasileiro declarou que não debate “com criminosos pela televisão”.

O atual ministro da Justiça do Governo brasileiro de Jair Bolsonaro e responsável pela Operação Lava Jato respondeu desta forma ao antigo primeiro-ministro português envolvido na Operação Marquês por corrupção.

“Em relação à pessoa em particular, eu não debato com criminosos pela televisão. Então não vou fazer mais comentários”, disse Sérgio Moro à TV Record Europa, citado pela TVI24.

Curiosamente, esta quinta-feira foi conhecido que a deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua concluiu a sua prova de doutoramento em Economia na Universidade de Londres, conforme escreveu hoje o Jornal Económico.

O https://t.co/iuTSoSPpJ1 apercebeu-se da barbaridade que foi terem postado um video com as Mortaguas, a Marisa, a Catarina etc a desejarem a morte ao presidente do Brasil e…apagou o tweet!!!

Fica aqui o video para a posteridade pic.twitter.com/bRwyfDBgll — LX_Liberal (@LiberalLx) 25 de abril de 2019