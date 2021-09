Joana Rafael, co-fundadora da Sensei, é a Empreendedora do Ano 2021

Joana Rafael, cofundadora da Sensei, é a vencedora da 3ª edição do Prémio João Vasconcelos – Empreendedor do Ano.

A ainda Chief Operating Officer (COO) da Sensei leva para ‘casa’ o galardão principal, um prémio de 10 mil euros, e mais uma distinção pelo melhor pitch de entre os finalistas.

Nesta edição, a incubadora Startup Lisboa apresentou novidades na distinção anual. Além das habituais candidaturas, será também possível qualquer pessoa da comunidade nomear um empreendedor ou equipa de empreendedores e ter um eleito como melhor pitch entre os finalistas, num júri composto por jornalistas do sector.

A vencedora desta categoria pitch foi também Joana Rafael, que representou em palco a startup que cofundou com Paulo Carreira e Vasco Portugal: Sensei, responsável pela tecnologia por trás do primeiro supermercado 100% autónomo da Europa, que se localiza em Lisboa.

A fase de nomeações realizou-se até 15 de julho e a fase de candidaturas terminou a 29 de agosto para os empreendedores ou equipas de empreendedores que tenham fundado uma startup em Portugal há menos de cinco anos e cujo negócio seja inovador, incorpore tecnologia e seja escalável.

Na lista de finalistas estavam Christopher Barnes e Jeferson Valadares (Doppio), Hugo Venâncio (Reatia), Joana Rafael, Nuno Moutinho, Paulo Carreira e Vasco Portugal (Sensei), Marta Palmeiro (Student Finance), Miguel Santo Amaro (Coverflex), Philip Källberg (Shake), que foram escolhidos entre dezenas de empreendedores que se inscrições.

“O Empreendedor do Ano” é um prémio para a comunidade dar valor aos empreendedores que dão o litro no dia a dia pelas suas ideias, pelas suas equipas e startups, e também pelo próprio ecossistema. É por isso que queremos que a comunidade faça parte do processo e que tenha, cada vez mais, um papel ativo neste prémio. Conseguimos fazer isso porque o prémio tem uma abrangência nacional, e também porque agora existe a possibilidade de qualquer um nomear um empreendedor que reconheça e que admire”, disse, aquando do arranque desta edição, Miguel Fontes, diretor executivo da Startup Lisboa.

Os critérios de avaliação das nomeações e das candidaturas mantiveram-se: visão e estratégia, resiliência, contributo para o ecossistema empreendedor nacional, liderança e gestão de equipa, crescimento e penetração internacional.

O prémio conta já com dois vencedores das edições passadas: Daniela Braga, fundadora e CEO da DefinedCrowd e vencedora em 2019, e André Jordão, fundador da Barkyn e vencedor em 2020.