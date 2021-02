João Almeida, ciclista da Deceuninck Quick Step: “Transferência milionária? Nunca se sabe o futuro”

João Almeida foi uma das grandes figuras do desporto nacional em 2020. Vestiu a camisola rosa do Giro de Itália em 15 das 21 etapas e conquistou o melhor resultado de um português na prova. Veja a entrevista completa do ciclista português que milita na equipa belga da Deceuninck Quick Step ao programa “Jogo Económico” da plataforma multimédia JE TV.