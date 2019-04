João Ataíde é o novo secretário de Estado do Ambiente

“Nos termos do Artigo 133.º, alínea h) da Constituição, e sob proposta do primeiro-ministro, o Presidente da República exonerou Carlos Manuel Martins das funções de secretário de Estado do Ambiente e nomeou para aquelas funções João Albino Rainho Ataíde das Neves, atual presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz”, lê-se numa nota divulgada no ‘site’ da Presidência da República.

O novo secretário de Estado do Ambiente tomará posse na quinta-feira, pelas 18:00, no Palácio de Belém, em Lisboa.

Armindo dos Santos Alves, primo do secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, demitiu-se na passada quarta-feira, naquela que foi a primeira ‘baixa’ no executivo governamental fruto das polémicas relacionadas com as ligações familiares no Governo liderado por António Costa.

Armindo dos Santos Alves, tinha sido nomeado pelo secretário de Estado do Ambiente como adjunto em setembro de 2016.