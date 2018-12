João Ferreira será cabeça-de-lista da CDU nas eleições europeias

O PCP anunciou hoje que João Ferreira voltará a ser o cabeça-de-lista da CDU (coligação entre PCP e PEV) nas próximas eleições europeias, agendadas para o dia 26 de maio de 2019. A apresentação pública da lista de candidatos realizar-se-á a 17 de janeiro, no Cineteatro Capitólio, em Lisboa.

“A Coligação Democrática Unitária torna público que João Ferreira será o seu primeiro candidato às Eleições para o Parlamento Europeu a realizar em 26 de Maio próximo”, informou hoje o PCP, através de um comunicado. “João Ferreira, biólogo, é atualmente deputado no Parlamento Europeu, sendo vice-presidente da Assembleia Parlamentar Paritária África, Caraíbas e Pacífico – União Europeia. João Ferreira é membro do Comité Central do PCP e vereador da Câmara Municipal de Lisboa”.

É um dos três eurodeputados da CDU que está em funções, cumprindo o seu segundo mandato consecutivo no Parlamento Europeu. Também foi candidato da CDU à presidência da Câmara Municipal de Lisboa, nas eleições autárquicas de 2017, tendo assumido as funções de vereador que acumula com as de eurodeputado.