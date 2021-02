João Leão deixa aviso: “Bloco de Esquerda deixaria de ser útil para o país”

O ministro das Finanças, João Leão, garantiu que gostaria de “poder contar com apoio mais alargado” na aprovação do Orçamento do Estado para 2022, mas deixou um alerta ao Bloco de Esquerda na entrevista que concedeu à Antena 1 e ao “Jornal de Negócios”.

Recordando o falhanço nas negociações com os bloquistas no âmbito do Orçamento do Estado para 2021 – “por mais que negociássemos, acrescentavam sempre mais preocupações”, comentou -, o titular da pasta das Finanças afirmou que se o partido se voltasse a afastar do processo negocial “só porque o país está em situação difícil”, então o Bloco de Esquerda “deixaria de ser útil para o país e para a sua governação”.

João Leão antevê que, apesar de o documento ser preparado para vigorar num ano muito exigente, conta que, com a pandemia de Covid-19 já controlada, possa apresentar um Orçamento do Estado para 2022 que seja “bom para o país e que ajude à recuperação das empresas”.