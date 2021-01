Joe Biden alerta para mais 100 mil mortes por Covid-19 nos Estados Unidos até ao próximo mês

A Covid-19 vai matar, pelo menos, mais 100 mil norte-americanos até ao final do próximo mês. Trata-se cerca de 500 mil mortes por Covid-19 nos Estados Unidos desde o início da pandemia.

O alerta foi dado pelo presidente eleito Joe Biden, esta quinta-feira, que acrescentou ainda que os EUA continuarão a assistir a um aumento acentuado de novos casos durante o mesmo período. Nas últimas 24 horas, Universidade Johns Hopkins contabilizou 24.611.923 casos (mais 192.079 infetados) e 409.667 óbitos (mais 4.045 mortos) fazendo do país o mais afetado pela pandemia.

“Não entramos nesta confusão da noite para o dia. Vai demorar meses até que as coisas fiquem bem”, disse Joe Biden na sua primeira conferência de imprensa enquanto presidente.

O novo inquilino da Casa Branca pediu ainda que se baixassem as expectativas quanto ao processo de vacinação no território, alertando que “a verdade pura e dura é que vamos demorar meses até que maioria dos norte-americanos sejam vacinados”, afirmou, garantindo que a sua administração está, no entanto, a preparar uma “campanha de vacinação agressiva, segura e eficaz” que permita que 100 mil americanos sejam vacinados nos seus primeiros 100 dias na Casa Branca.

Esta estratégia poderá não ser o suficiente uma vez que, segundo os dados do Departamento de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA, foram administradas 912,497 mil doses da vacina por dia na semana passada.

Questionado sobre se essa meta era suficientemente ambiciosa, o presidente respondeu: “Quando anunciei a medida todos disseram que não era possível. Tenham paciência”, disse.

Biden snaps at AP's Zeke Miller when he asks about the number of vaccine doses he wants to dole out in his first 100 days.

"When I announced it you all said it's not possible. Come on, give me a break, man." pic.twitter.com/YnP1gyjnVX

— Curtis Houck (@CurtisHouck) January 21, 2021