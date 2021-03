“Jogo Económico”. “Árbitros estrangeiros em Portugal? Não se pode tapar o sol com a peneira”, critica Duarte Gomes

Na última edição do programa “Jogo Económico”, da plataforma multimédia JE TV, falámos de arbitragens e das mudanças que se estão a preparar neste setor. O ex-árbitro internacional Duarte Gomes, convidado desta edição, pronunciou-se sobre a polémica proposta dos árbitros estrangeiros a apitar jogos da Liga portuguesa.

“Se este eventual protocolo pode ser considerado um atestado de incompetência aos árbitros portugueses? Não iria mais longe! Princípio do intercâmbio de árbitros foi sempre didática e não a de tapar o sol com a peneira”, realçou o ex-árbitro internacional no programa.

O jornal “A Bola” avançou que o Conselho de Arbitragem está a preparar um programa de intercâmbio com “um país relevante do futebol europeu” que levará a que os jogos das ligas profissionais portuguesas tenham árbitros estrangeiros já a partir da próxima época.